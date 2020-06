Wiener Altbau-Mieten oft doppelt so hoch wie erlaubt

Die Altbau-Mieten sind in Wien oft weit höher als erlaubt. Das haben Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) und Mieterhilfe-Chef Christian Bartok am Donnerstag in einer Pressekonferenz versichert. Sie untermauerten die Feststellung mit Zahlen aus einer Erhebung: Die städtische Mieterhilfe hat in den vergangenen 40 Monaten verschiedene Online-Immoportale gescreent.

Im Rahmen der Untersuchung des Wohnungsmarktes wurden 40.000 Inserate untersucht, die den Altbau in Wien betreffen. Als Altbau gelten, wie betont wurde, Wohngebäude, deren Baubewilligung vor dem 9. Mai 1945 erteilt worden ist. Das sind in Wien rund 220.000 Wohnungen, in denen ein Hauptwohnsitz gemeldet ist. Die durchschnittliche Wohnungsgröße lag bei 72 Quadratmeter.

Richtwert

Das Ergebnis der Recherche sei "alarmierend", beklagte Gaal. Die geforderten Mietpreise im Altbau hielten sich demnach stabil über dem erlaubten Richtwert. Sie sind oft fast doppelt so hoch wie gesetzlich möglich. Darüber hinaus wurden 86 Prozent dieser Altbau-Wohnungen nur befristet angeboten. Ein Wert, der sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat, wie es hieß.