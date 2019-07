Altbau plus Neubau ergibt Luxusbleibe

„Der Abbruch wurde in Erwägung gezogen“, erzählt der Grazer Architekt Andreas Kanzian. Das Einfamilienhaus aus den 70er Jahren in Neuhofen an der Ybbs in Niederösterreich war den Bewohnern zu klein. Zum Glück hatten sich die Bauherren, das Ärztepaar Zöchmann, schlussendlich anders entschieden. Der Altbau wurde stattdessen saniert und durch einen gartenseitigen Zubau erweitert.

Versteckter Neubau

Zwischen dem alten und neuen Bauteil befindet sich nun ein intimer Hof mit Pool. „Von außen sieht man nur den Altbau und das Carport, der Neubau ist hingegen versteckt von der Öffentlichkeit“, beschreibt Andreas Kanzian. Aber: Man muss den umgestalteten Altbau betreten, um in den Neubau zu gelangen. Denn die beiden Teile wurden baulich miteinander verbunden.