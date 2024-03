Wie viele Milliarden die Signa-Töchter für die Sanierung aufbringen müssen

1,7 Milliarden Euro

„Das Sanierungserfordernis verringert sich aufgrund der besonderen Struktur der Forderungen im Rahmen der weiteren Abwicklung, insbesondere durch die Reduzierung der Haftung für Finanzverbindlichkeiten (Garantien, Bürgschaften) von Beteiligungen in Folge der Immobilien Verwertungen“, heißt es in Abels dritten Bericht. „Das Sanierungserfordernis des geplanten Szenarios bei der 30-prozentigen Quote beträgt 1,7 Milliarden Euro.“ Wie der KURIER berichtete, soll das Vermögen der Signa Prime dem künftigen Treuhänder Norbert Abel zwecks Verwertung übertragen werden. Die Verwertung ist vorerst bis Ende 2025 angesetzt. Diese Treuhand-Verwertung kann aber insgesamt auf fünf Jahre angelegt werden.

„Im Rahmen der Berechnungen zu einer längerfristigen Verwertung und einer Werterholung des Immobilienmarktes wurde ein Aufschlag von 20 Prozent zu den Liegenschaften unterstellt“, heißt es im Bericht weiter.