Wie sich AMS-Chef Kopf die niedrige Arbeitslosenquote erklärt

Zweiter Lösungsansatz sei das vorherrschende Pensionsalter in Österreich: "In Österreich gehen wir im Schnitt zwei bis drei Jahre früher in Pension als in Deutschland. Das ändert sich ab 2024: Dann steigt das Pensionsalter von Frauen jedes Jahr um ein halbes Jahr bis zu 65 Jahre, und das wird jedes Jahr 20.000 mehr Frauen am Arbeitsmarkt halten."

Freier Arbeitsmarktzugang für Ukrainer

Angesichts der Vielzahl an Geflüchteten aus der Ukraine, die sich noch nicht beim AMS gemeldet hätten, macht sich Kopf Sorgen: "In Österreich leben derzeit etwa 40.000 bis 45.000 arbeitsfähige Ukrainerinnen und Ukrainer. Bloß 7.000 davon sind in einem Beschäftigungsverhältnis, 8.000 sind beim AMS gemeldet. Am Anfang war das noch in Ordnung, da wusste man nicht, wie lange diese Menschen bleiben würden. Doch wenn Kiew jetzt dazu aufruft, den Winter über im Ausland zu bleiben, plädiere ich: Kommen Sie zum AMS. Planen Sie eine Zukunft hier. Lernen Sie Deutsch. Versuchen Sie, einen Job zu finden."

Die Erhöhung der Zuverdienstgrenze neben der Grundversorgung auf 400 Euro bewertet Kopf als positiv, betont jedoch, dass man gleichzeitig diese Menschen mit dem AMS zusammenbringen müsse – und es einen einfacheren Zugang zum Arbeitsmarkt brauche: "Kooperation und Partizipation am Arbeitsmarkt" seien wichtig für eine gelungene Integration.