Wie sich Benkos Signa 1,25 Milliarden Euro Steuern ersparte

Zentrale Rolle im Signa-Geflecht

Die Familie Benko Privatstiftung spielt eine zentrale Rolle im Signa-Geflecht. Sie sollte als „Finanzierungsvehikel“ die Erhaltung der ganzen Unternehmensgruppe sichern. Die Stiftung hält zehn Prozent an der (mittlerweile insolventen) Signa Holding. Laut Creditreform diente die Konzern-Stiftungs-Konstruktion beim Weiterverkauf von Liegenschaften zur Vermeidung von Grunderwerbssteuer.

Masseverwalter Herbert Matzunski schätzt, dass so in Österreich rund 250 Millionen Euro und in Deutschland rund eine Milliarde Euro an Steuern vermieden wurden – legal.