Kaufhaus Lamarr: Angebote sollen bis 15. Mai vorliegen

Ein Prestigeprojekt für Wien

Zur Erweiterung des möglichen Interessentenkreises hat der Masseverwalter „auch große Maklergesellschaften eingeladen, in den Verkaufsprozess eingebunden zu werden“, heißt es in seinem Bericht an Gericht. „Durch diese Maßnahme wird ein möglichst großer, internationaler Bieterkreis erschlossen.“ Seit Ende März wurde den Kaufinteressenten ein Zugang zum Basis-Datenraum gewährt. Sie können bis 15. Mai unverbindliche Angebote abgeben. Danach erhalten die Bestbieter Zugang zu einem erweiterten Datenraum. Damit soll dann klar sein, in welche Richtung sich der Verwertungsprozess entwickelt.