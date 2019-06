Wie Österreich bei den UNO-Zielen für 2030 wirklich abschneidet

In drei Kategorien ist Österreich besonders weit von den 2030-Zielen entfernt. Am schlechtesten ist es um den Klimaschutz bestellt: Hier sieht die Studie Österreich nicht nur in einer schlechten Ausgangslage, es gebe obendrein keine Fortschritte. Bewertet wurden mehrere Indikatoren für den Kohlendioxid-Ausstoß.

Ein weiteres Problemfeld sind internationale Partnerschaften. Demnach gibt Österreich zu wenig Geld für die Entwicklungszusammenarbeit aus. Und schneidet obendrein beim Schattenfinanzindex eher schlecht ab.

Hunger in Österreich?

Der Rückstand bei „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ liegt vor allem im hohen heimischen Ressourcenverbrauch begründet.

Einiges erscheint auf den ersten Blick unplausibel. „Kein Hunger“ – da soll Österreich vor beträchtlichen Herausforderungen stehen? Die Erklärung: In die Kategorie fallen auch Übergewicht und ungesunde Ernährung.

Bei der Bildung sind das mäßige Abschneiden bei den PISA-Schultests und die soziale Schieflage, wonach der Bildungsstatus oft vererbt wird, ein Manko. Mäßig schneidet Österreich zudem in Sachen Geschlechtergleichheit ab. Die klaffende Einkommensschere und das hohe Ausmaß unbezahlter Arbeit, die Frauen leisten, fallen negativ ins Gewicht.

OECD-Bewertung ähnlich

Bei der Gleichstellung sieht auch die Industriestaaten-Organisation OECD Aufholbedarf für Österreich (OECD-Zwischenfazit von Ende Mai 2019). Negativ vermerkt werden geringe Frauenquoten im Parlament und in Management-Rollen.

Am weitesten entfernt von den 2030-Zielen ist Österreich aber laut OECD bei einem Gesundheitsthema, dem Tabakkonsum: Der Raucheranteil (24 Prozent) wird nur noch von Griechenland und Ungarn übertroffen.