Um mehr Leute zu erreichen, testet Thalia seit vergangenen November eine Kooperation mit Interspar. In ersten Filialen wurden Bücherinseln eingerichtet, um auch jene zu erreichen, die sich tendenziell nie in eine Buchhandlung verirren. „Wir sind extrem zufrieden, unser Ziel ist ein Rollout auf alle Interspar-Märkte.“

Derzeit werde noch am idealen Sortiment getüftelt. Ersten Erfahrungen nach verkaufen sich Bestseller österreichischer Autoren in diesem Format besonders gut. Angedacht sind auch gemeinsame Aktionswochen, etwa in der Grillzeit. Würstel von Spar mit dem passenden Grill-Tipps aus der Bücherecke, so die Idee.