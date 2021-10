Wie man schon mit einfachen Mitteln Heizkosten sparen kann

Schon ein Grad macht einen Unterschied

Schon mit einer geringen Temperaturabsenkung können Sie Energie und somit Heizkosten sparen. Als Faustregel gilt dabei: Ein Grad weniger im gesamten Wohnraum bringt eine Ersparnis von sechs Prozent.

Rollläden, Fensterläden und Jalousien schließen

Wenn Sie Rollläden, Fensterläden oder Jalousien haben, schließen Sie diese über Nacht. Das trägt dazu bei, die Wärme im Inneren zu behalten. Rollladenkästen und Heizkörpernischen sollten zudem gut gedämmt sein. Das gilt auch für Heizungsrohre, die durch kalte Räume, wie etwa Keller, verlegt sind.

Türen und Fenster abdichten

Wenn es unter Ihrer Außentüre hineinzieht, sollte diese abgedichtet werden. Das empfiehlt sich insbesondere bei glatten Böden wie Fließen, Parkett oder Laminat. Dagegen helfen zum Beispiel Bürstendichtungen, die unten an das Türblatt geklebt werden. Bei Holz- oder Metallfenstern hilft es meist, Dichtungsbänder einzukleben. Diese sollten jedoch nicht auf Gummidichtungen, wie sie die meisten Kunststofffenster haben, angebracht werden. Eine einfachere Lösung für Fenster und Türen sind textile Zugluftstopper. Diese müssen aber nach jedem Öffnen wieder neu positioniert werden.

Richtig Lüften und Heizung davor abdrehen

Wenn Fenster lange geöffnet oder gekippt sind, kühlt der gesamte Raum ab, also auch die Wände und die Möbel. Um nur die Luft auszutauschen, empfiehlt es sich deswegen, die Fenster mehrmals täglich für etwa fünf Minuten zu öffnen („Stoßlüften“). Am besten funktioniert das sogenannte Querlüften, bei dem Fenster in gegenüberliegenden Räumen gleichzeitig geöffnet werden, damit ein Durchzug entsteht. Am besten drehen Sie schon zehn Minuten vor dem Lüften die Heizung ab und schalten sie nachher wieder ein.

Prüfen, ob sich ein Versorgerwechsel rentiert

Die internationalen Energiepreise sind heuer stark gestiegen, beim Gas gibt es seit April sogar ein Plus von 300 Prozent. Allerdings wirken sich die Großhandelspreise nicht bei allen Anbietern gleich stark auf die Endkundenpreise aus. Nach Einschätzung der Regulierungsbehörde E-Control könnten die Gaspreise für Konsumenten diesen Winter um 20 bis 30 Prozent steigen. Wie viel der Mehrkosten die Versorger an ihre Kunden weitergeben, liegt unter anderem an ihrer langfristigen Einkaufsstrategie. Insbesondere wenn Ihnen eine Kostenerhöhung angekündigt wird, kann sich also ein Versorgerwechsel rentieren. Dafür gibt es mehrere Online-Vergleichsrechner, zum Beispiel von der E-Control.

Thermische Sanierung und neues Heizsystem

Langfristig sind ein modernes Heizsystem und eine thermische Sanierung der beste Weg, laufende Heizkosten zu sparen (siehe Grafik). Je nach Definition haben 1,9 bis 2,5 Millionen der 3,9 Millionen Häuser und Wohnungen in Österreich Defizite bei der Heizung oder Wärmedämmung. Um den Umstieg bzw. die Renovierung zu erleichtern, gibt es sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene unterschiedliche Förderungen, beispielsweise den „Sanierungsscheck“ und die Aktion „raus aus Öl und Gas“.