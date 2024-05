Wie künftig Textilien gesammelt werden könnten

Insgesamt 1.014.861 Tonnen Verpackungen und Altpapier wurden 2023 in Österreich laut der ARA gesammelt. Ein deutliches Plus gab es wegen der Sammelumstellung in einigen Bundesländern bei Kunststoff- und Metallverpackungen. Glas hielt in etwa das Niveau vom Vorjahr, Rückgänge gab es, auch wegen der Digitalisierung, bei Altpapier.

Pro Kopf bedeutet dies:

27,8 kg an Glas verpackungen,

59,3 kg an Druckerzeugnissen und Papier -Verpackungen und

24,4 kg an Leichtverpackungen und Metall.

In den Bundesländern Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Wien sowie einigen Bezirken in Oberösterreich wurden Kunststoff- und Metallverpackungen im vergangenen Jahr bereits gemeinsam gesammelt. Die Zuwächse betrugen zwischen knapp 14 Prozent in Kärnten und 24,4 Prozent in Wien. Ab 2025 wird das Sammelsystem für alle Haushalte in Österreich vereinheitlicht.