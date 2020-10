Elektroaktgeräte: Wie der Akku im Müll brandgefährlich wird

Blinkende Kinderschuhe, Akkuschrauber und Elektrozahnbürsten haben eines gemeinsam: Akkus, die nicht in den Hausmüll gehören. Nicht nur, weil das einer Verschwendung von Rohstoffen gleichkommt. Auch weil Akkus im Restmüll brandgefährlich werden können.

Jede Woche führen sie zu Bränden in Müllwägen und Sortieranlagen, klagen Branchensprecher über Unfälle und Schäden in Millionenhöhe. Obwohl die Österreicher im europäischen Vergleich in der Disziplin Mülltrennen vorbildlich unterwegs sind, fehle vielen bei der Entsorgung von Elektroaltgeräten und Batterien noch das Problembewusstsein.