Müllentsorger fordern Einführung von Pfand für Batterien

Wenn es ums Sammeln und Trennen von Müll geht, zeigt sich in Österreich übrigens ein Ost-West-Gefälle. Die eifrigsten Mülltrenner sind die Vorarlberger, die laut Statistik auf 27 Kilo gesammelte Leichtverpackungen pro Person kommen. Zum Vergleich: Der typische Wiener kommt lediglich auf 4,5 Kilo. Dass das nicht am geringeren Müllaufkommen, sondern an fehlender Sammelleidenschaft liegt, verdeutlicht eine weiterer Vergleich: In Wien kommt jeder Bürger auf statistische 280 Kilo Restmüll im Jahr, in Vorarlberg sind es lediglich 70 Kilo pro Person.