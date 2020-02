Viele junge Menschen wissen nicht, wie Batterien richtig entsorgt werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Nur wenige junge Menschen wissen,

wie Batterien richtig entsorgt werden.

Sie wissen meistens nicht, dass Batterien

wiederverwertet werden können.

Auch nur wenige junge Menschen wissen,

dass sie leere Batterien gratis bei Verkäufern

von Elektro-Geräten abgeben können.

Nur wenigen jungen Menschen ist die

Entsorgung von Batterien überhaupt wichtig.

Das hat man bei einer Untersuchung herausgefunden.



Viele junge Menschen entsorgen Batterien im Restmüll.

In Batterien sind aber wertvolle Materialien enthalten.

Diese Materialien können wiederverwertet werden.

Einige der Materialien sind aber auch giftig.

Wenn Batterien im Restmüll landen,

können sie deshalb gefährlich werden.

Wenn die Batterien im Restmüll beschädigt werden,

dann können sie leicht zu brennen beginnen.



Jedes Jahr werden sehr viele Batterien verkauft

aber nur wenige Batterien werden richtig entsorgt.

In Wien kann man leere Batterien

gratis auf den Mistplätzen abgeben.

Außerdem gibt es dort Sammelboxen für zu Hause.

In diesen Boxen sammelt man die leeren Batterien

und bringt sie wieder zum Mistplatz, wenn die Box voll ist.