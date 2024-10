Wie Google zerschlagen werden könnte

Das US-Justizministerium stellte die Möglichkeit einer Abspaltung von Unternehmensteilen des Suchmaschinenprimus jedenfalls in einem bei Gericht vorgelegten Dokument in den Raum. Entscheiden muss aber letztlich das US-Bundesgericht. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum soll Google aufgespalten werden?

Nach einer Klage des US-Justizministeriums urteilte ein US-Bundesgericht Anfang August, dass Google über ein Suchmonopol verfügt und es auch gegen die Konkurrenz abgeschottet hat. Konkret ging es in dem Verfahren um Zahlungen, die Google an Gerätehersteller wie Apple oder Browser-Hersteller geleistet hat, damit die Google-Suche als Standard festgelegt wird.

Was will das US-Justizministerium konkret?

Das US-Justizministerium brachte in einem vor Gericht eingebrachten Dokument mehrere Möglichkeiten zur Sprache, mit denen verhindert werden soll, dass Google sein Monopol aufrechterhält oder erweitert. Darunter finden sich auch „strukturelle Abhilfemaßnahmen“. Im Kartelljargon bedeutet das einen direkten Eingriff in die Struktur eines Unternehmens. Zur Diskussion stehen die Abspaltung des Browsers Chrome, des Play-Store und des Betriebssystem Android. Letzteres sei ein „entscheidendes Instrument für Googles wettbewerbswidrige Vertriebsbeschränkungen“ für Konkurrenzprodukte, heißt es in dem Dokument.

Wie hat Google darauf reagiert?

Bei dem Suchmaschinenkonzern ist man naturgemäß wenig begeistert. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden weit über den Rahmen der Gerichtsentscheidung zu den Verträgen hinausgehen, die Google zur Verbreitung seiner Suche abgeschlossen habe, heißt es in einem Blog-Eintrag. Eine Abspaltung von Chrome oder Android würde „sie zerstören“, führte Google-Anwältin Lee-Ann Mulholland aus. Eine Zerschlagung könnte sich auch auf andere Produkte auswirken und unbeabsichtigte Folgen für Verbraucher, Unternehmen und die US-Wettbewerbsfähigkeit haben.