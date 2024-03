Immer mehr leere Schaufenster in den Innenstädten

Die Shopflächen in österreichischen Innenstädten sind auch im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das Minus konnte aber auf 0,65 Prozent oder 9.000 Quadratmeter eingebremst werden, wie aus dem am Dienstag vom Beratungsunternehmen Standort+Markt und dem österreichischen Handelsverband präsentierten "City Retail Gesundheitscheck" hervorgeht.

Besonders stark betroffen war der Modehandel. Dort machen sich veränderte Konsumgewohnheiten und die Abwanderung der Kunden in den Online-Handel deutlich bemerkbar. In den vergangenen 10 Jahren gingen fast 100.000 Quadratmeter oder 18 Prozent Shopflächen verloren.

Leerstand leicht verringert

Der Leerstand in Österreichs Städten ging im Vorjahr aber sogar leicht zurück - von 6,8 Prozent auf 6,7 Prozent. Das liege aber vor allem daran, dass viele Geschäftslokale in einer Umbauphase stecken und bald anders genutzt würden, sagte Handelsverbandobmann Rainer Will bei der Präsentation der Studie.

Tatsächlich verändert sich bei vielen Geschäften nach dem Umbau die Nutzung. Sie werden zu, Lagerstätten, sozialen Einrichtungen oder Arztpraxen. Wäre das nicht der Fall, läge laut der Studie auch der Leerstandsanteil weit höher, nämlich bei fast 13 Prozent.

Roman Schwarzenecker, Gesellschafter bei Standort+Markt, sieht deshalb für die nahe Zukunft in Österreichs Städten entweder eine steigende Leerstandsquote oder eine weitere Reduktion der Verkaufsfläche. Schwarzenecker: "Frei nach dem Motto Zahnarzt statt Mode."