Wie die Chip-Krise den Aufschwung in Europa bremst

Die Lage ist ernst: Der europäischen Autoindustrie mangelt es an Mikrochips. Genauer gesagt an Halbleitern, die das eigentliche Herzstück eines solchen Mikrochips sind. Manche Auto-Fertigungslinien müssen erneut die Produktion stoppen, weil ihnen die Halbleiter fehlen. Audi und Daimler mussten wegen des Chipmangels wieder kurzzeitig Kurzarbeit anmelden, die mittlerweile aber wieder beendet ist.

Die Konsequenz: Am vergangenen Wochenende hatte der deutsche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die taiwanesische Regierung um Hilfe bei der Lösung der Versorgungsprobleme gebeten. Neben China spielt Taiwan mit seinem Halbleiterkonzern TSMC eine zentrale Rolle in der globalen Herstellung von Halbleiterelementen. TSMC werde, so die Ankündigung der Regierung in Taipeh daraufhin, seinen Herstellungsprozess verbessern, also effizienter machen. Die Priorität soll auf der Auto-Chip-Produktion liegen.

Infineon beobachtet Lage

Bei der Österreich-Tochter des deutschen börsennotierten Halbleiter-Konzerns Infineon ist man mit Auskünften zu dem Thema angesichts der Anfang Februar veröffentlichen Quartalszahlen des Konzerns gegenüber dem KURIER zurückhaltend. Nur so viel betonte der Konzern in einer schriftlichen Stellungnahme: „Als weltweite Nummer 1 im Automotive-Halbleitermarkt beobachten wir sorgfältig die Situation in der Lieferkette für die Automobilindustrie.“