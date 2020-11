Infineon-Ergebnis leidet unter der Corona-Pandemie

Gerade heuer feiert der Halbleiterhersteller Infineon Technologies Austria AG unter der Leitung von Vorstandsvorsitzender Sabine Herlitschka sein 50-jähriges Jubiläum. Schon allein bei den Feierlichkeiten dazu hat Corona dem Technologieunternehmen, das eine Tochter des deutschen Börsenkonzerns Infineon Technologies ist, einen Strich durch die Rechnung gemacht – sie wurden (wohl) auf 2021 verschoben. Und auch das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/’20 hat gelitten.

Der Umsatz ist mit 3,1 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau geblieben. Das Ergebnis vor Steuern brach aber um rund ein Drittel, konkret 36 Prozent, auf 196 Millionen Euro ein. Hauptgrund dafür ist die verringerte Auslastung in der Produktion – nämlich „nicht genutzte Kapazitäten“, wie Infineon Technologies Austria AG-Finanzvorstand Oliver Heinrich sagt. Von Mai bis Ende Juli waren rund 1.500 Mitglieder der Belegschaft in Kurzarbeit.

Vor allem im Sommer gab es laut Thomas Reisinger, Vorstand für Operations, eine „Unterauslastung“ – der Automotive-Bereich musste starke Rückgänge hinnehmen. Die Auslastung liegt mittlerweile aber wieder bei 90 bis 95 Prozent, wie Reisinger erklärt. Bis Jahresende werde man wieder „annähernd 100 Prozent“ erreicht haben, so seine Prognose.