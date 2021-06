Wie Betriebe den demografischen Wandel besser meistern

Der österreichischer Arbeitsmarkt "ergraut". In den nächsten zehn Jahren geht ein Großteil der Babyboomer-Generation in Pension und die Generation 45plus wird zur größten Altersgruppe am Arbeitsmarkt. Damit diese Gruppe ihre Arbeitsfähigkeit möglichst lange erhält und der Generationenwandel besser gelingt, bietet das Arbeitsministerium seit 2017 eine eigene, kostenlose Demografieberatung für Betriebe und Beschäftigte an.

Arbeitsminister Martin Kocher zog am Dienstag einer erste, erfolgreiche Bilanz. Bisher nahmen 1.700 Betriebe mit Zehntausenden Mitarbeitern eine solche Demografieberatung in Anspruch. "Der demografische Wandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit", unterstrich Kocher. Die Corona-Krise habe den Fachkräftemangel in diversen Branchen noch verschärft. Weil es schwieriger wird, jüngere Fachkräfte zu bekommen sei es wichtig, ältere Beschäftigte länger im Unternehmen zu halten.