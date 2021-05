"Umweltstiftung" soll Arbeitslose für Öko-Jobs ausbilden

"Wir wollen zügig Arbeitslosigkeit senken, die Kaufkraft stärken und den Arbeitskräftebedarf sichern", so Mahrer nach dem Gipfelgespräch. Auf der einen Seite gebe es 100.000 offene Stellen, auf der anderen Seite würden einzelne Branchen, etwa die Stadthotellerie oder der Kongress- bzw. Eventtourismus, nicht mehr vollständig in die Gänge kommen. Für den Transformationsprozess in Richtung Ökologisierung und Digitalisierung brauche es Arbeitskräfte. Mahrer verwies auf das Ziel, eine Million Fotovoltaik-Anlagen zu installieren. "Dafür braucht es die nötigen Arbeitskräfte."

Mehr betriebliche Ausbildung

Auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl spricht sich für mehr und gezieltere Qualifizierung aus. Der so genannte Mismatch am Arbeitsmarkt habe aber auch mit dem Rückzug vieler Firmen von der Lehrlingsausbildung zu tun, gab sie zu Bedenken. Von 2010 bis 2019 ging die Zahl der Lehrbetriebe um 10.000 zurück, besonders stark in Wien. Die Eingliederungsbeihilfe im Rahmen der Aktion "Sprungbrett" sei nur dann erfolgreich, wenn die Betriebe die Langzeitarbeitslosen auch tatsächlich einstellen.