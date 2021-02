Wie Anleger am China-Kuchen mitnaschen

Aus wirtschaftlicher Sicht hat China vieles richtig gemacht. Generell, aber ganz besonders im Umgang mit der Corona-Krise. Zwar wuchs das chinesische Bruttoinlandsprodukt im Vorjahr mit einem Plus von 2,3 Prozent so langsam wie seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr – aber es wuchs. Zum Vergleich: Im gesamten Euroraum ging laut aktuellen Daten der EU-Kommission das Bruttoinlandsprodukt um 6,8 Prozent zurück, in der gesamten EU um 6,3 Prozent.