Wetten, worauf? Sportwettgeschäft liegt am Boden

An den Börsen sind Wettanbieter im Sinkflug. So hat sich der Aktienkurs des in Österreich gegründeten Online-Pioniers Bet-at-home seit Ausbruch der Krise mehr als halbiert. Das Unternehmen mit Sitz auf Malta meldete einen Gewinneinbruch von 45 Prozent im abgelaufenen Jahr. Grund dafür waren Steuernachzahlungen in Österreich und Malta in Höhe von 14 Millionen Euro.

Der Firmensitz auf Malta erweist sich für Online-Wettanbieter jetzt als Nachteil, weil sie dadurch von nationalen Corona-Hilfspaketen ausgeschlossen sind. Malta selbst hat bisher keine Hilfen in Aussicht gestellt. In Großbritannien blitzte auch der Wett-Dachverband beim staatlichen Rettungsfonds ab.