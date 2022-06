Wettbewerbsfähigkeit: Österreich auf Platz 20 zurückgefallen

Österreich ist 2022 im Wettbewerbsfähigkeitsranking der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD auf Rang 20 unter 63 Ländern zurückgefallen. 2020 hatte es eine Verbesserung auf Platz 16 gegeben, 2021 schon einen Rückgang auf 19. Besonders schlecht schneidet Österreich bei der Effizienz der Regierung ab, wo es einen Absturz von Rang 25 auf 34 gab. Unter den vier Kategorien bewertet IMD die Infrastruktur mit Rang 10 noch relativ am besten. 333 Kriterien werden herangezogen.

Platz eins ging heuer erstmals an Dänemark, das sich von Rang drei weg verbesserte und die Schweiz auf den zweiten Platz verdrängte. Singapur stieg von fünf auf drei auf. Dänemark sei das digital fortschrittlichste Land der Welt, verfüge über einen agilen Unternehmenssektor und lege großen Wert auf Nachhaltigkeit, schreibt das IMD laut Nachrichtenagentur sda. Das Land belege in der Studie im Bereich Leistungsfähigkeit der Firmen sowie in den Subkomponenten Produktivität und Unternehmensführung die Spitzenplätze.