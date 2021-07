Das sind 70 Sitzplätze mehr als in den Doppelstockzügen des Schweizer Herstellers Stadler, mit denen die Westbahn seit Jahren unterwegs ist. Die neuen Züge aus China müssen aber erst nach Europa verschifft werden. „Die vier Züge sind produziert und der erste Zug wird im Laufe des Spätsommers in Europa erwartet und dann beginnt das ganze Testprozedere für die Zulassung“, sagt Westbahn-Sprecherin Ines Volpert zum KURIER. „Wir gehen davon aus, dass die Zulassung im Sommer oder Herbst 2023 erfolgen wird.“

Laut Hersteller-Angaben entsprechen diese Züge dem Standard Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI), der für den grenzüberschreitenden Verkehr in Europa erforderlich ist. Die umfangreichen Inbetriebnahme-Testfahrten werden auf der Versuchsstrecke für Eisenbahnfahrzeuge im tschechischen Velim durchgeführt. Dort testet die tschechische Privatbahn Leo Express bereits die elektrischen Sirius-Triebzüge aus dem Hause CRRC, die in Tschechien, der Slowakei, Polen und Deutschland zum Einsatz kommen sollen.

Testfahrring

„In Velim gibt es einen Testfahrring speziell für diese Zwecke. Das ist ein relativ aufwendiges Prozedere, weil man gewisse Testfahrten absolvieren muss. Und irgendwann gehen die auch auf die freie Strecke, wann das sein wird, können wir noch nicht sagen“, sagt Westbahn-Sprecherin Volpert.

„Uns war es aber auch wichtig, dass gewisse europäische Komponenten in den Zügen zur Anwendung kommen.“ So liefert die niederösterreichische Firma IFE aus Kematen an der Ybbs die Zug-Türen.