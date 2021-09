Westbahn: Mehr Sitzkomfort für Klimaticket-Kunden

Ab 26. Oktober gilt das neue österreichweit gültige "Klimaticket Now". Damit kann jedes teilnehmende öffentliche Verkehrsmittel in allen neun Bundesländern - VOR ausgenommen - für 1.095 Euro Jahresgebühr genutzt werden. Ab 1. Oktober startet der Vorverkauf des Tickets zum "Early Bird"-Preis von nur 949 Euro im Internet sowie an allen Verkaufsstellen von ÖBB und Westbahn. Die heimischen Bahngesellschaften rüsten sich bereits für den Verkauf bzw. Umtausch ihrer Jahreskarten. Besonders die Westbahn lockt dabei mit einigen Extra-Zuckerln.

Dreiklassensystem

Die Westbahn, die seit Anfang September mit den neuen, doppelstöckigen KISS-3-Garnituren auf der Weststrecke unterwegs ist, führt ein neues Dreiklassensystem im Zug ein und wirbt mit mehr Komfort um die Klimaticket-Nutzer. Neben Standard (2. Klasse, Orange) und First Class (Gelb) gibt es ab sofort zusätzlich eine Comfort Class 2+ (Petrol). Für Klimaticket-Besitzer ist das Upgrade auf diese Komfortklasse ohne Aufpreis möglich, ansonsten werden 6,90 Euro verlangt (bzw. 3,50 Euro mit ÖBB-Vorteilscard). "Die Ausstattung

Für jeden Kilometer, der auf der Westbahn mit dem Klimaticket zurückgelegt wird, werden "Westpunkte" gesammelt, die zur Bezahlung von Getränken oder Snacks an Bord verwendet werden können. Die Ausstattung in der Komfortklasse biete Ledersitze und mehr Beinfreiheit und sei zwischen erster und zweiter Klasse angesiedelt, wird Westbahn-Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner im Ö1-Morgenjournal zitiert.