Länder-Klimatickets: Im Westen wird am Preis geschraubt

In Tirol gibt man sich im Büro von Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) noch bedeckt. Die Frage, ob das Geld vom Bund in Tarife oder in das Öffi-Angebot fließt, sei noch Gegenstand von Verhandlungen. Eine Sprecherin von Felipe erklärt dazu lediglich:

„Die in Vorbereitung befindlichen Anpassungen der unterschiedlichen Angebote des Verkehrsverbund Tirol und der Innsbrucker Verkehrsbetriebe sind aktuell in Verhandlung und werden zeitnah vorgestellt.“

Pläne für Steiermark und Kärnten

Für die Steiermark sei ein Preis von 365 Euro „schlicht nicht machbar“, erklärte hingegen SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang der Kleinen Zeitung. Die Grüne Mark sei eher mit OÖ vergleichbar, wo das Klimaticket 695 Euro kosten soll. Anders als Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Wien müssen alle anderen Bundesländer erst ein günstiges Flächenticket bauen.

In Kärnten wird mit Einführung des österreichweiten Klimatickets jedenfalls noch kein Bundeslandticket kommen, erklärte Adrian Plessin Pressesprecher des Referats Öffentlicher Verkehr und Mobilität von Landesrat Schuschnig (ÖVP) am Dienstag. Es sei jedoch geplant und man gehe davon aus, „dass im heurigen Jahr die Eckpunkte finalisiert werden können und es in 2022 dann auch beim Kunden ankommen wird.“

Der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hat am Sonntag die Einführung des Klimatickets in allen Stufen im Dezember als realistisch bezeichnet.