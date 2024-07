Westbahn auf Expansionskurs im Westen und Süden

Dafür könnten auch erstmals Schweizer Hochgeschwindigkeitszüge (Giruno) sowie Garnituren aus China eingesetzt werden. Ein Zug von Chinas Bahn-Riesen CRRC absolviert seit einigen Jahren Testfahrten im Westbahn-Design, mittlerweile vollgesprayt mit Graffiti. Die Privatbahn hofft auf eine Zulassung im kommenden Jahr, bieten die Chinesen doch günstigere Preise als die Konkurrenz. Denn CRRC will unbedingt in den europäischen Markt und soll deshalb Züge vermieten, was finanzielle Vorteile bietet. Die Privatbahn hat bereits vier Miet-Züge bestellt.

„Die Westbahn ist erwachsen geworden und dort angekommen, wo wir eigentlich schon vor ein paar Jahren hätten sein wollen“, bilanzierte Florian Kazalek, der mit Thomas Posch seit knapp zwei Jahren das Vorstandsduo der Westbahn-Mutter Rail Holding AG bildet, im ORF. Nun gibt es Rückenwind für weiteres Wachstum.

Die Westbahn fixiert sich dabei auf jene Nischen, die die ÖBB kaum oder gar nicht besetzen. So sollen auf der Südstrecke auch die Bahnhöfe Mödling und Baden angefahren werden. Dafür müssten aber Gleise benützt werden, die für den Regionalverkehr reserviert und gut ausgelastet sind. Ob die Schienen-Control das erlaubt, ist noch fraglich.

"Wenn Sie heute von Mödling oder Baden nach Graz fahren wollen, müssen Sie mit dem Regionalzug nach Wiener Neustadt und dort in den Railjet der ÖBB umsteigen", sagte Posch zu Jahresbeginn in einem KURIER-Interview.

Richtung Westen läuft schon eine Hybridversion - in Vorarlberg gibt es acht Stationen, in Tirol weitere sechs, also eher wie ein Regionalzug. Und diese Verbindung wird auch von vielen Pendlern genutzt. Die Westbahn hat jedenfalls einen Antrag auf sieben neue Verbindungen nach Westösterreich ab Dezember 2025 gestellt. Bereits um vier in der Früh soll der erste Zug durch Vorarlberg tingeln und kurz vor elf Uhr Wien-Hauptbahnhof erreichen. Geplant wäre ein Zwei-Stundentakt Wien-Lindau, heißt es in dem Papier.