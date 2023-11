25 Standorte: Werkstättenkette ATU zieht sich aus Österreich zurück

Ziel sei, dass der Betrieb fortgesetzt werden könnte, so ATU, dazu sei man in Verhandlungen mit potenziellen Investoren. Der Betrieb in Deutschland soll davon unbeeinträchtigt fortgesetzt werden.

Hohe Verluste

Das in den 1980er Jahren gegründete Unternehmen ATU (Auto Teile Unger) hatte schon in der vergangenen Jahren immer wieder zu kämpfen. So wurden etwa 2014 Hunderte Mitarbeiter in Deutschland abgebaut. Im Jahr 2015 zog sich ATU aus Tschechien und den Niederlanden zurück, 2016 schrammte das Unternehmen an der Insolvenz vorbei. In der Schweiz wurde 2020 Konkurs eingereicht. Die Sparte Autoglas wurde 2021 an den Vertragspartner Carglass verkauft.