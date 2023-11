Deutsche Signa-Tochter ist nun offiziell insolvent

Die Signa-Gruppe steckt seit einigen Wochen in der Krise. Signa baut etwa in Hamburg den 245 Meter hohen Elbtower. Die Großbaustelle steht ebenso still wie etwa jene an der Alten Akademie in MĂŒnchen. Zur Unternehmensgruppe gehört auch der deutsche Galeria Karstadt Kaufhof, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat. Die Immobilienbranche hat seit dem Beginn des Ukraine-Krieges mit gestiegenen Bau- und Energiekosten sowie höheren Zinsen zu kĂ€mpfen - auch die Signa-Gruppe blieb davon nicht verschont.

Welche Folgen die Insolvenz der Signa Real Estate Management Germany GmbH fĂŒr weitere Teile der Signa-Gruppe hat, blieb zunĂ€chst unklar. Auch mehrere Anfragen, ob auch andere Teile der Signa-Gruppe insolvent seien, reagierte Signa nicht.

Transparenzhinweis: Signa ist am KURIER beteiligt. Via Funke Gruppe hÀlt Signa rund ein Viertel der Unternehmensanteile.