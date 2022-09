Werbemarkt im ersten Halbjahr leicht gewachsen

Auch im ersten Halbjahr ist in Österreich XXXLutz der Werbekrösus schlecht hin geblieben. Mit 85 Mio. Euro (plus 1 Prozent) stellte der Möbelgigant die zweiplatzierte Spar (57,2 Mio. Euro, plus 15 Prozent) weit in den 'Schatten. Dahinter folgte Procter & Gamble mit 44,9 Mio. Euro. Das Plus von 32 Prozent beim Konsumgütergiganten deutet laut Fixle darauf hin, dass dieser "in Österreich eine Wachstumsstrategie fährt". In Deutschland und der Schweiz fuhr Procter & Gamble im selben Zeitraum seine Bruttowerbeausgaben um 9 Prozent auf knapp 702 Mio. Euro zurück und in der Schweiz um 19 Prozent auf knapp 46 Mio. Euro.

In Österreich folgten in den ersten sechs Monaten heuer auf den Plätzen hinterm Stockerl Billa (plus 8 Prozent auf 42,9 Mio. Euro) und die A1 Telekom Austria (plus 46 Prozent auf 34,5 Mio. Euro). Der teilstaatliche Konzern hatte damit den höchsten Zuwachs in absoluten Zahlen. Mit 10,9 Mio. Euro lag man minimal vor Procter & Gamble mit einem Plus von 10,8 Mio. Euro.