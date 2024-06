Wenn Roboter arbeitslos werden

Darling forscht am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston an der Beziehung zwischen Menschen und Robotern. Davon, dass Menschen in Zukunft verstärkt emotionale Verbindungen zu Robotern eingehen werden, sei sie überzeugt, sagte Darling auf der Konferenz Sphere, die Ende Mai in Helsinki stattfand.

Auf die Frage, was mit Robotern passieren soll, die ihre Arbeit verlieren, hat aber auch Darling keine Antwort. Die Gefahr, dass dies künftig häufiger vorkommen werde, sieht sie durchaus: „Ich denke, dass weniger kurzfristige, gewinnorientierte Entscheidungen und ein kreativeres und fundierteres Nachdenken über die Vorteile der Automatisierung zu weniger Verschwendung führen können“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER.