Fitnesstracker für gute Milch: "Robo-Bauer“ im modernen Kuhstall

2010 gab es noch 6.618 Milchlieferanten in NÖ, im Vorjahr waren es nur mehr 3.731. Österreichweit schaut die Entwicklung ähnlich aus: Beim EU-Beitritt 1995 zählte man noch mehr als 100.000 Bauern, zuletzt waren es rund 23.000.

Um die Milchversorgung muss man sich trotzdem keine Sorgen machen. Die Menge ist seit Jahren leicht steigend und liegt in NÖ bei rund 700.000 Tonnen. 20 Prozent der österreichischen Milch kommen damit aus NÖ. 99 Prozent der von den Betrieben an ihre Verarbeiter angelieferte Kuhmilch erreichen die höchste gesetzliche Güteklasse. Mit mehr als 100.000 Stück steht jede fünfte Milchkuh in Österreich in einem Stall in NÖ.

Der Weltmilchtag wird einmal jährlich (meistens am 1. Juni) gefeiert, um international für den Konsum von Milch zu werben. Er wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und dem Internationalen Milchwirtschaftsverband 2001 ins Leben gerufen und wird in über 30 Ländern veranstaltet. Milch soll als natürliches und gesundes Getränk weltweit und für alle Altersstufen beworben werden.

"Die jungen Bäuerinnen und Bauern sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, und wollen die Familienbetriebe weiterentwickeln“, betont Vizepräsidentin Andrea Wagner von der Landwirtschaftskammer NÖ die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen und Planungssicherheit. "Neue Technologien sind eine große Chance. Sie ermöglichen es uns, Ressourcen effizienter einzusetzen, aber auch Kosten zu sparen. In der Milchviehhaltung sind Digitalisierung und Automatisierung weit fortgeschritten. Die persönliche und sorgsame tägliche Betreuung ist durch die Technik aber nicht ersetzbar, das wollen wir auch gar nicht.“