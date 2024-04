Heftige Debatte um EU-Agrarpolitik: Erleichterung für Bauern, Belastung für Umwelt

In der Vorwoche hat das EU-Parlament die Reform mit klarer Mehrheit durchgewunken, an diesem Moment geben noch die EU-Agrarminister ihren Segen. Das Urteil über die doch sehr grundsätzliche Kehrtwende in der Agrarpolitik fällt zwiespältig auf. Für Umweltschutzorganisationen und Klimaaktivisten untergräbt die EU ihre eigenen Klimaschutz-Ziele, schließlich sei die Landwirtschaft für ein Drittel der Emissionen von Treibhausgasen verantwortlich.

Österreichs Bauern übertreffen EU-Vorschriften

Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hat - ebenso wie die ÖVP-Vertreter im EU-Parlament - die Lockerung der Vorschriften begrüßt. Was aber die grundsätzliche Ausrichtung der heimischen Landwirtschaft betrifft, gibt man sich in Wien betont zurückhaltend und umweltbewusst. 80 Prozent der heimischen Bauern würden an Umweltprogrammen teilnehmen, die weit mehr an Naturschutz beinhalten, als es die EU bisher vorgeschrieben habe. Vier Prozent an geschützter Fläche in jeder Landwirtschaft habe die EU verlangt, in Österreich seien das ohnehin durchschnittlich zehn Prozent.

Bauern, die umweltfreundlich wirtschaften, würden besonders von nationalen Förderprogrammen profitieren. Ein Grund mehr für Österreich, sich für mehr Umweltschutz in Europa zu engagieren, meint der Grüne Thomas Waitz: „Warum treten wir politisch nicht stärker für die Prinzipien ein, die viele der Bauern ohnehin praktizieren? Nützen wir doch unsere Vorreiterrolle besser.“