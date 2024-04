EU-Militärchef Brieger im Zwielicht: Grüner wendet sich an EU-Kommission

Er ist der ranghöchste Militär der EU und trägt daher gerade in politisch heiklen Zeiten besondere Verantwortung. Der Österreicher Robert Brieger hat als Vorsitzender des EU-Militärausschusses ein gewichtiges Wort bei allen verteidigungspolitischen Entscheidungen der Union mitzureden. Entsprechend groß ist in Brüssel derzeit die Aufregung nach einem Bericht der Tageszeitung Der Standard über Online-Kontakte Briegers mit einem ehemaligen Polizisten.

Dieser verbreitet seit langem über seine Facebook-Seite Kommentare mit rassistischem, oder neonazistischen Inhalt, oder Verschwörungstheorien, die bis zur offenen Leugnung des Holocaust reichen. Einen dieser Berichte - er behandelt eine in Neonazi-Kreisen altbekannte Theorie über deutsche Opfer, die als jüdische ausgegeben worden seien - soll von Brieger mit einem wohlmeinenden, zustimmenden Kommentar ergänzt worden sein. Dieses sei ein "verschwiegenes Kapitel in der Geschichte der Sieger". Jetzt folgt die erste Reaktion auf EU-Ebene auf den Vorfall. Der Grüne EU-Parlamentarier Thomas Waitz hat eine dringliche Anfrage an die EU-Kommission und an EU-"Außenminister" Josep Borrell gestellt.