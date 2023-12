Diese österreichischen Start-ups haben heuer am meisten Geld bekommen

Zurück in die Normalität

Nach zwei Boom-Jahren sehe man überall auf der Welt den Trend "Back to the Old Normal", sagt EY-Start-up-Experte Florian Haas. 2023 sei trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aber ein gutes Jahr für die heimische Szene gewesen.

Denn die Normalität war für österreichische Start-ups schon weit trister. Vor den beiden Boom-Jahren 2021 und 2022 lag des Investitionsvolumen in heimische Jungunternehmen 2020 gerade einmal bei 282 Mio. Euro, damals ein Rekdordwert und fast 100 Mio. Euro mehr als im Jahr zuvor.

Trend zur Nachhaltigkeit

Nach Sektoren lag Software & Analytics mit 64 Abschlüssen vor E-Commerce (28 Abschlüsse), Health (20) und FinTech/InsurTech (13). Ein Viertel der Investitionen oder 175 Mio. Euro konnten Start-ups mit Nachhaltigkeitsbezug quer durch alle Sektoren erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 465 Prozent.

Die meisten Deals wurden mit 104 in Wien vor der Steiermark (23) und Oberösterreich (17) abgeschlossen. Schlusslichter sind Vorarlberg mit 2 Finanzierungsrunden und das Burgenland mit keiner einzigen.

Ökosystem hat sich "gut entwickelt"

In den vergangenen Jahren habe sich das österreichische Start-up-Ökosystem gut entwickelt, sagt Haas: Heimische Start-ups und Scale-ups seien voll am Radar internationaler Investorengruppen angekommen, die Förderlandschaft sei internationale Top-Klasse und im Frühphasenbereich habe man mit einer gut entwickelten Business-Angel-Landschaft gute Rahmenbedingungen.

Österreich habe gute Voraussetzungen, um ein starker Start-up-Standort zu werden, meint Haas. Dazu trage auch das Start-up-Paket bei, das Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt und Gründungen und Mitarbeiterbeteiligungen vereinfacht. Als weitere Schritte empfiehlt der Experte Unternehmer- und Gründertum zu fördern, bürokratische Hürden noch stärker abzubauen und vor allem bessere Rahmenbedingungen für Investments zu schaffen, etwa über die Etablierung eines Dach-Fonds.