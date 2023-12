Mitarbeiter an Unternehmen zu beteiligen, wird einfacher

Das Wiener Start-up Fiskaly ist in Deutschland und Österreich mit Softwarelösungen erfolgreich, die Kassenbelege fälschungssicher dokumentieren und Kassenbons digitalisieren. 2019 gegründet, zählt das Unternehmen mittlerweile 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 25 Nationen. Sie am Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen, war bisher aber nicht so einfach. Denn für eine Mitarbeiterbeteiligung hätten sofort Steuern bezahlt werden müssen. Auch wenn die Mitarbeiter die Beteiligung erst viel später zu Geld machen können.

Mitarbeiter hätten sich für Unternehmensbeteiligungen im schlimmsten Fall verschulden müssen, sagen die Fiskaly-Gründer Simon Tragatschnig und Johannes Ferner. Das Start-up-Paket der Regierung soll das ändern. Am Donnerstag wird es im Parlament beschlossen. Am 1. Jänner 2024 tritt es in Kraft.

