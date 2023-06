Best Workplaces 2023: Das sind die besten Arbeitgeber Österreichs

Great Place To Work Österreich feierte zum 21. Mal die "Best Workplace Austria" (die besten Arbeitsplätze): "Was sie eint, ist eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur, in der Menschen gerne arbeiten und ihre Potenziale frei entfalten können", heißt es in der Aussendung.

Die Auszeichnung fand im GLOBE in der Marx Halle statt. Erstmals durften gleich 45 Siegerbetriebe auf die Bühne treten. Basis für das Ranking der Arbeitgeber-Auszeichnung von "Great Place To Work" sind anonyme Mitarbeiterbefragungen. Auswertung basiert dann auf sechs wesentlichen Faktoren, die einen ausgezeichneten Arbeitsplatz ausmachen. Glaubwürdige Führung, Interesse an der Einzelperson, gutes Work-Life-Blending, guter Teamgeist, Spaß bei der Arbeit, gerechte Behandlung und faire Beförderungen.