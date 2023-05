Warum Start-ups es in Zukunft leichter haben könnten

Denn hier setzt die erste Bestimmung an: Das Mindeststammkapital soll von 35.000 Euro auf 10.000 Euro gesenkt werden. Wodurch auch die Mindestkörperschaftssteuer (hier werden fünf Prozent des Stammkapitals pro Jahr abgezogen) um rund zwei Drittel verringert. Das sind 1.250 Euro im Jahr. Laut Finanzministerium können sich so alle Start-ups zusammen im Jahr bis zu 50 Millionen Euro sparen.

Ein weiterer Vorteil sind die Veränderungen in den Beteiligungsregelungen. In Start-ups ist es üblich, dass Mitarbeiter sogenannte Mitarbeiterbeteiligungen erhalten, „damit sie nicht zu anderen Firmen abwandern“, wie die Nachrichtenagentur APA schreibt. Michael Wimmer, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft OÖ gibt in einer Aussendung der WKO einen weiteren Grund für diese Mitarbeiterbeteiligungen an: „Die Möglichkeit, Mitarbeitende am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen, stärkt nicht nur ihre Motivation und Bindung, sondern fördert auch den Teamgeist in Start-ups.“

