Influencerin Tijen Onaran: „New Work ist keine Allzweckwaffe“

Barbie Dolls, Highheels und Lippenstift: In vielen Branchen würde man meinen dadurch nicht mehr ernstgenommen zu werden. Sie sehen es jedoch anders und setzen erst recht darauf, warum?

Als ich früher auf Business Veranstaltungen unterwegs war, dachte ich oft: warum sehe ich keine Kleidungsvielfalt? Warum sehen alle gleich aus und hinzu kommend: warum passen sich so viele Frauen den Männern in Habitus, Auftreten und Look an. Das war und ist für mich keine Vielfalt. Vielfalt bedeutet, dass ich so sein kann wie ich sein möchte. Ob mit Lippenstift, Highheels oder ohne.

Dass ich für meine Arbeit auch noch eine eigene Barbie erhalten habe, empfinde ich als große Wertschätzung – ich hatte früher eine einzige Barbie und die war blond. Heute gibt es schwarze Barbies, kleine, große – verschiedene Berufe als Barbie: das ist doch gelebte Vielfalt. Dass ich als Person zu dieser Vielfalt beitragen kann, ist ganz wunderbar.

Sie sind Teil der Jury bei "Die Höhle der Löwen": Wie verschafft man sich Gehör und wie geht man mit (manchmal nicht gerechtfertigter) Kritik um?

Menschen werden immer urteilen, egal was du machst. Deshalb kann ich nur dazu sagen: "Be your own f*cking hero!" Wer versucht allen zu gefallen, wird sich selbst verlieren. Mein Tipp lautet immer: Such dir einen Kreis, der dich supportet, eine Community, die dich stützt und dir in genau solchen Momenten auch zeigt, dass sich dein ganzes Engagement lohnt.

