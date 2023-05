Neue Studie: Das sind Österreichs attraktivste Arbeitgeber für Bewerber

Die Studie zeigt zudem: Die Faktoren „Gehalt und Benefits“ gewinnen in Zeiten der Inflation hinsichtlich Arbeitgeberattraktivität an Bedeutung. Jeder fünfte Arbeitnehmer will in nächster Zeit den Job wechseln – vor allem aufgrund zu geringer Vergütung und schlechter Führung oder zur Verbesserung der Work-Life-Balance.