Weniger CO2-Emission dank E-Autos

Der US-Elektroautobauer Tesla will auch in Deutschland Batteriezellen herstellen. "Ich gehe davon aus, dass Tesla auf lange Sicht eine Batteriefabrik in Deutschland errichten wird", sagte Tesla-Chef Elon Musk dem Spiegel. Zugleich warf Musk den deutschen Autoherstellern mangelndes technologisches Engagement vor. "Die deutsche Autoindustrie sollte viel mehr Energie in die Entwicklung von Batterien stecken." In der Vorwoche war bekannt geworden, dass Daimler aus wirtschaftlichen Gründen die einzige deutsche Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos zum Jahresende 2015 einstellen will.

Tesla hingegen plant in den USA den Bau einer großen Batteriefabrik bis 2020. So sollen E-Autos durch Massenproduktion billiger werden.