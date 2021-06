Weniger Arbeitslose, aber weiter offene Fragen zur Kurzarbeit

Am Dienstagnachmittag gingen die Verhandlungen mit den Sozialpartnern für eine Neuregelung der Kurzarbeit in die nächste Runde. Sieben Milliarden Euro hat das im März 2020 eingeführte Kriseninstrument bisher gekostet, weitere vier Milliarden sind budgetiert. Die Phase 4 der Corona-Kurzarbeit läuft Ende Juni aus und eigentlich sollte bereits seit Ende Mai feststehen, wie es in der Zeit danach weitergeht. Am Dienstagnachmittag schien eine Einigung zumindest in Sichtweite. „Es hakt nicht an einzelnen Punkten, es geht letztlich um das Gesamtpaket“, sagte Kocher vor den Gesprächen mit den Sozialpartnern. Also letztlich um die gesamtwirtschaftliche Betrachtung und die Frage, wie verhindert werden kann, dass Firmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit halten und damit den Fachkräftemangel in jenen Betrieben verschärfen, die händeringend nach neuen Mitarbeitern suchen.

Das Problem auf Branchenebene zu lösen, klingt naheliegend. Spießt sich aber im Detail, wie der Tourismus zeigt. Auf der einen Seite die Ferienhotellerie, die in den Sommermonaten zum Teil schon jetzt ausgebucht ist und Personalmangel hat. Auf der anderen Seite die Stadthotellerie, die mangels internationaler Touristen unter Umständen gar nicht erst aufsperrt. Mit einer Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau ist hier laut Experten erst im Jahr 2023 zu rechnen.

Da die Zeit der betrieblichen Schließungen bzw. Lockdowns vorbei sind, gilt es nun neue Zugangskriterien – wie Umsatz oder Auftragsstand – zu finden, an denen die Kurzarbeit geknüpft werden kann. Debattiert wird auch darüber, die Mindestarbeitszeit etwa auf 30 Prozent zu erhöhen, stärkere Anreize für Weiterbildung während der Kurzarbeit zu setzen und die wirtschaftlichen Gründe für Kurzarbeit strenger zu überprüfen. Bei der Weiterbildung während der Kurzarbeit liegt das Problem oft auch an den verfügbaren Angeboten und Kursdauer. Laut nachgedacht wird zudem über die Einführung von Selbstbehalten für Unternehmer, die ihre Mitarbeiter ohne große Notsituation in Kurzarbeit schicken.