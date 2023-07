Wem gehören Österreichs Burgen und Schlösser?

Die Kosten können dadurch sehr hoch werden. Kottulinsky erklärt: „In Deutschland darf man den Erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden steuerlich abschreiben. In Österreich geht das nicht. Das bringt viele Eigentümer in Schwierigkeiten“ Es drohe, dass historische Gebäude so wie in Großbritannien stückweise in Staatsbesitz übergehen müssten und damit dem Steuerzahler auf der Tasche lägen.

„Es ist trotzdem sehr schön, in so einem geschichtsträchtigen Gebäude zu leben“, erzählt ein anderer Schlossbesitzer, der anonym bleiben will. „Es geht auch darum, eine Verantwortung gegenüber der Familientradition und den nachfolgenden Generationen wahrzunehmen.“