Ein Ritter aus Leidenschaft seit Kindheitstagen

„Mehr als 90 Prozent habe ich mit meinen eigenen Händen renoviert“, erzählt Burgherr Markus Albero Grimmenstein gleich zu Beginn des Lokalaugenscheins. Am Parkplatz wartete er mit seinem SUV, um gemeinsam auf die Burg zu fahren – ohne Geländewagen wäre es auch fast nicht möglich, den Forstweg zu passieren. Besucher dürfen diesen Weg nicht nutzen, stattdessen steht den Gästen der Burg ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Dieser ist Ausgangspunkt für einen 35- bis 45-minütigen Spaziergang zur Burg.

Das Anwesen selbst besteht aus der sogenannten Hangburg am Abhang des Kulmriegels, eines rund 750 Meter hohen Hügels, und der Höhenburg am Felsen. Auf Burg Grimmenstein in rund 660 Metern Seehöhe angekommen fällt sofort ein Schießstand für Pfeil und Bogen auf. Burgherr Grimmenstein erzählt, dass er „manchmal mit Kindern Bogen schießt und wenn sie treffen, sie manchmal auch vom Turm aus schießen dürfen.“ Im Inneren der Burg angekommen fallen sofort diverse antike Stücke, wie zum Beispiel Speere, Schwerter und Rüstungen an der Wand und im Raum verteilt auf. Über eine große Terrasse strahlt die Sonne in die Burg. Von dort öffnet sich dem Besucher auch eine einmalige Aussicht auf das malerische Pittental. Bei diesem Aussichtspunkt werden vom Burgherrn und den Servierkräften im traditionellen Outfit regionale Schmankerl aufgetischt – für die Kleinsten gibt es sogar ein eigenes Burg-Kracherl.