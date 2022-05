Weltwirtschaftsforum in Davos startet mit Rede von Wolodimir Selenskij

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt sich die Prominenz aus Wirtschaft und Politik seit gestern wieder in Davos die Klinke in die Hand. Zum ersten Mal nicht vor einer verschneiten Kulisse, denn die Tagung in den Schweizer Alpen wurde vom Winter ins FrĂĽhjahr verlegt.

Dennoch kann weltpolitische Lage als einigermaßen frostig angesehen werden. „Es geht uns schlechter als vergangenes Jahr, aber besser als im nächsten“, gab der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Börge Brende, kürzlich im Handelsblatt-Interview zum Besten. Im Mittelpunkt der Tagung (die heute beginnt und bis Donnerstag dauert) stehen gleich mehrere Krisen: Die Pandemie, der Klimawandel und der Krieg in der Ukraine.