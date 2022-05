Siemens-Chef warnt vor Deindustrialisierung des Standorts Österreich

Siemens-Chef Wolfgang Hesoun warnt vor einer Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandorts Österreich und plädiert im Lichte der Energiekrise und hohen Inflation für eine pragmatischere Vorgangsweise bei der Erreichung der Klimaschutzziele. "Es hat keinen Sinn zu deindustrialisieren und dafür haben wir eine positive CO2-Bilanz", sagte Hesoun bei der vom Verband der Auslandspresse veranstalteten Tagung Medienmittelpunkt Ausseerland am Ödensee.

Laut Hesoun braucht es 100 Quadratkilometer Photovoltaik-Anlagen, 500 bis 1.000 neue Windräder und fünf Wasserkraftwerke von der Dimension des Kraftwerks Freudenau, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. "Das ist in der vorgesehenen Zeit nicht machbar." Der CO 2 -neutrale Umbau der Energieproduktion sei schon vor dem Krieg in der Ukraine ein höchst ambitioniertes Ziel gewesen. Mit Gaskrise und hohen Energiepreisen werde sich das Vorhaben de facto nicht ausgehen.

Nur vage Antworten

Kritik übte Hesoun an Eleonore Gewessler, ohne die grüne Umweltministerin direkt beim Namen zu nennen. Auf präsentierte Zahlen zum Gasausstiegsplan, wonach Österreichs Energiebedarf bis 2027 um 25 Prozent reduziert werden soll, blieben Antworten auf die Frage, wie das gehen soll, unklar und vage. Der Siemens-Chef zog die Berechnungen in Zweifel.