Welser Profile: Die Hoffnungen ruhen auf der Sonne

Für die Zukunft sieht Thomas Welser großes Potenzial im Gebiet Fotovoltaik. Beispielsweise liefert Welser jetzt die Profile für die nach aktuellem Stand größte Fotovoltaikanlage Österreichs, die nordöstlich von Wien im Gemeindegebiet von Schönkirchen-Reyersdorf entsteht.

Auch alles, was den Bereich in und um das Haus angeht, ist für ihn ein Wachstumsmarkt. „Die Leute sind jetzt mehr daheim, setzen mehr Projekte am eigenen Haus um.“ Das Ziel ist, dass diese neuen Hoffnungsmärkte Ausfälle aus anderen Märkten ersetzen. Somit wäre auch die Diskussion um Kündigungen nach der Kurzarbeit endgültig vom Tisch, weil obsolet.

Große neue Investitionen sind bei Welser momentan coronabedingt nicht geplant, ebenso wie Zukäufe. Investitionen gab es aber in den vergangenen Jahren genug – etwa in ein Ausbildungszentrum in Gresten. Zukäufe schließt Thomas Welser immerhin nicht dezidiert aus: „Wenn ein Mitbewerber jetzt in Schieflage kommt, wird man das natürlich bewerten müssen.“