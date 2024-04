Wellpappe-Industrie hofft nach Umsatzeinbruch auf Erholung

Mehr als zwei Drittel aller in Österreich hergestellten Waren werden in Wellpappe verpackt. Die heimische Wellpappe-Industrie musste im vergangenen Jahr allerdings kräftige Einbußen hinnehmen.

Die Branche sei eng an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gekoppelt. Wenn weniger nachgefragt werde, werde auch weniger produziert und weniger verpackt, sagte Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria am Montag bei einem Pressegespräch in Wien.

Heuer leichtes Umsatzplus erwartet

2023 sei von hohen Lagerbeständen, hohen Kostendruck, verhaltener Konsumlaune, Zurückhaltung bei Investitionen und von hoher Inflation geprägt gewesen. Im dritten und vierten Quartal hofft man auf eine Erholung der Wirtschaft. Für 2024 rechnet der Verband, der 7 heimische Unternehmen mit 1.600 Beschäftigten vertritt, mit einem leichten Umsatzplus von 2 Prozent.

Zu den größten Abnehmern zählte im vergangenen Jahr die Lebensmittel- und Getränkeindustrie (46 Prozent), Maschinen, Möbel, Elektronik und Automotive machten 18 Prozent aus, Versandverpackungen 10 Prozent.