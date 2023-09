Weinlese beginnt: Weniger Menge, aber Trauben in hoher Qualität

Kurzum: Pilzkrankheiten und Wetterkapriolen konnten der landesweiten Ernte wenig anhaben – selbst wenn die Schäden bei einzelnen Winzern enorm sind. Übrigens nicht nur in Österreich. In Italien wie Frankreich haben Pilzkrankheiten die Erntemenge erheblich dezimiert, Spanien meldet Ausfälle infolge der Hitzewelle. Laut Schmuckenschlager ist die Situation europaweit angespannt, auch wegen „systemischer Probleme, wie dem Fachkräftemangel im Prosecco-Anbaugebiet“. Schmuckenschlager geht davon aus, „dass die Produktion in Europa zurückgefahren wird, was den Markt stabilisieren wird“.

Rodungen im Bordeaux

Nur ein Beispiel: Im französischen Bordeaux steht nach der Weinlese für etliche Winzer im Herbst ein Einsatz mit schwerem Gerät an: Auf rund 9.500 Hektar Fläche werden die Reben mit staatlicher Millionenhilfe herausgerissen, denn es gibt eine Überproduktion und wirtschaftliche Probleme. Seit längerem ist der Weinkonsum in Frankreich rückläufig.