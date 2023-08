Winzerhallen im Grünland sorgen in Perchtoldsdorf für Diskussionen

Elf Hauerhallen wurden bereits im "Pöllangraben" an der Grenze zur Nachbargemeinde Brunn am Gebirge errichtet, wodurch die Aufmerksamkeit auf mögliche künftige Projekte gelenkt wurde. Derzeit seien aber keine derartigen Bauvorhaben gemeldet, betont die Bürgermeisterin. Man wolle rechtzeitig Vorsorge schaffen. "Gleichzeitig können wir so auch verhindern, dass die Weingärten massiv bebaut werden."

Änderungen öffentlich aufgelegt

Alle geplanten Änderungen bei Raumordnung und Bebauung seien mit dem Land NÖ abgeklärt, versichert Kö. Sie sind derzeit im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt und auf www.perchtoldsdorf.at abrufbar. Bis 10. Oktober sind Stellungnahmen der Bevölkerung möglich.

Die Vorschläge sollen in der Dezember-Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Mit dem Koalitionspartner, den Grünen, sei das Vorhaben bereits abgesprochen, so Kö. Danach müsse auf die Genehmigung der Änderungen durch das Land gewartet werden: "Ich rechne mit drei bis sechs Monaten."