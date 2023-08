19-Jährige bei Reitunfall im Bezirk Mödling gegen Baum geschleudert

Bei einem Reitunfall in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) ist am Montag eine 19-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha gegen einen Baum geschleudert worden. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 3“ flog die verletzte junge Frau ins Landesklinikum Wiener Neustadt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.